Salernitana, infortunio Dia: il comunicato e le condizioni dell'attaccante

Brutta tegola in casa Salernitana . L'attaccante Boulaye Dia ha subito un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro. Una botta presa durante la partita contro la Roma , dove è stato anche protagonista con la rete del momentaneo 2 a 1 per la sua squadra. Difficile un suo impiego nella partita contro l'Udinese , dunque, ma la speranza di Paulo Sousa è quella di poterlo recuperare in vista dell'ultima giornata di campionato.

Salernitana, infortunio Dia

La Salernitana ha pubblicato il bollettino medico relativo alle condizione di Dia. La nota: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica che gli esami strumentali a cui si è sottoposto Boulaye Dia presso il Centro Polidiagnostico Check-Up hanno evidenziato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro riportato durante la gara di lunedì a Roma. L’atleta ha già iniziato il suo protocollo riabilitativo e le sue condizioni saranno nuovamente valutate nei prossimi giorni". Assenza pesante, nonostante il campionato sia ormai finito, quella del centravanti per la formazione campana e l'allenatore lo sta utilizzando sia come prima punta e sia come trequartista alle spalle di Piatek. Nelle ultime settimane, soprattutto dopo la tripletta contro la Fiorentina, ha superato un doppio traguardo storico: miglior marcatore del club superando Di Vaio e senegalese più prolifico in Serie A.