Sousa, conferenza Salernitana-Udinese: metodo d'allenamento e futuro Dia

Una salvezza già aritmeticante raggiunta e un finale di campionato spensierato, ma senza abbassare la guardia . Il pareggio per 2-2 all'Olimpico contro la Roma ha consentito alla Salernitana di festeggiare la permanenza in Serie A con due turni di anticipo. Nonostante questo, i granata ci tengono a finire al meglio il campionato a partire dal match contro l'Udinese, come rimarcato da Paulo Sousa in conferenza stampa.

Sousa presenta Salernitana-Udinese

Queste le parole del tecnico granata alla vigilia del match dell'Arechi: "Appena arrivato a Salerno, l'ad e il presidente mi hanno illustrato la struttura, tale da poter permettere a prima squadra e settore giovanile di crescere. Io ci credo, spero le strutture sportive arrivino il prima possibile. Futuro Dia? La nostra idea è quella di tenere tutti i calciatori che possono dare qualcosa alla squadra, Boulaye è uno di questi. Questo lavoro mi piace tantissimo, dispiace che il campionato debba finire ma abbiamo bisogno di una vacanza per recuperare energie fisiche e mentali. Tanti calciatori sono impegnati in nazionale, i tanti viaggi, il caldo, gli assetti tattici diversi. Il mio metodo di allenamento prevede una prima settimana di adattamento ai carichi meccanici e all'intensità per poi procedere con un lavoro più ampio. Domani spero di vedere l'Arechi pieno di famiglie e bambini in festa, e mostrare l'orgoglio per quanto fatto dai ragazzi sul campo. Assetto tattico? Conta la forma, non il sistema. Alla squadra mancano, per quella che è la mia idea di gioco, degli esterni offensivi, anche in previsione di un possibile cambio modulo: servirà maggiore equilibrio nella costruzione della rosa".