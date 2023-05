Sousa dopo Salernitana-Udinese: il futuro e l’elogio a Candreva e ai tifosi

La Salernitana di Paulo Sousa vince in rimonta contro l'Udinese, senza Dia : protagonista l'ex Troost-Ekong autore del gol del 3 a 2 allo scadere. Granata che superano così il muro dei quaranta punti. Al termine dei novanta minuti, l'allenatore dei padroni di casa ha analizzato il match.

Salernitana-Udinese, le dichiarazioni di Sousa

Queste le parole di Paulo Sousa al termine del match: "Primo tempo molto complicato, perché abbiamo concesso troppi spazi contro giocatori di qualità. Nella ripresa abbiamo pressato in avanti e abbiamo avuto più palleggio. Candreva e Kastanos sono straordinari, si capiscono al volo. Voglio dedicare una parola anche per Troost-Ekong: è un grande professionista e ha aiutato sempre la squadra a crescere. Ora dobbiamo dare stabilità a questa rosa e dobbiamo cercare di aggiungere altre idee per cercare di competere con tutti, perché abbiamo un tifo straordinario. Questa vicinanza ci spinge a questi risultati".