Sousa, conferenza Cremonese-Salernitana: "Ho le idee chiare sul mercato"

Cremonese-Salernitana è l'ultima atto di una stagione che ha regalato ai granata la seconda salvezza di fila in Serie A . A presentare il match in conferenza stampa è stato Paulo Sousa .

Cremonese-Salernitana, Sousa: "I tifosi non sono pazzi, amano la maglia"

L'allenatore dei granata ha annunciato l'assenza di Fiorillo in porta: "Contro l'Udinese è partito titolare perché volevo dimostrargli la mia stima. Fiorillo è un ragazzo che lavora bene, che è sempre presente, che aiuta la squadra a crescere anche a costo di prendere pallonate in faccia. Meritava una vetrina davanti al nostro pubblico e di giocare novanta minuti. Ho avuto la conferma che posso contare su di lui in qualunque momento. Domani non ci sarà perché ha avuto un piccolo infortunio".

I tifosi della Salernitana seguiranno in massa la squadra già certa della permanenza in categoria e senza più obiettivi: "Non sono pazzi. La Salernitana è la loro vita, mi fa tanto piacere vederli insieme a noi. Salerno è una città che trasmette energia. Abbiamo raggiunto i nostri obiettivi e questo ci fa piacere, ora tocca capire chi vuol far parte del progetto. I tifosi sono la nostra garanzia".

Cremonese-Salernitana, Sousa: "Fondamentale mantenere i calciatori"

Sousa ha le idee chiare sul mercato: "Per avere successo dobbiamo mantenere tutti i calciatori che garantiscono il raggiungimento degli obiettivi. Su questo non c'è proprio da discutere e ho trasmesso le mie idee alla società. Ciò detto, l'investimento in ottica mercato tocca al presidente e le scelte al direttore, che conosce bene quello che bisogna fare. Ho incontrato a cena il presidente, l'amministratore e il direttore sportivo. Come leader del gruppo e come responsabile tecnico ho dato le mie indicazioni".