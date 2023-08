Sousa e l'exploit di Candreva con la Roma: "Ecco perché gli riesce tutto"

Protagonisti del match, inevitabilmente, Andrea Belotti e Antonio Candreva: entrambi autori di una doppietta, il primo è tornato al gol dopo una stagione nefasta, il secondo ha messo a segno due reti di pregevole fattura.

Roma-Salernitana, l'analisi di Sousa

Al termine della sfida, ai microfoni di DAZN, questa l'analisi del tecnico della Salernitana Paulo Sousa: "Abbiamo fatto un grande lavoro in fase di costruzione. I due gol sono arrivati grazie a due bellissime azioni. C'è stata qualche disattenzione in fase difensiva, soprattutto sulle situazioni dei due gol subiti, anche se in occasione del secondo il calcio d’angolo da cui è nato non c’era. Sono soddisfatto e felice per i ragazzi".

"Abbiamo avuto un precampionato difficile, non abbiamo potuto lavorare come volevamo per numero e condizioni. Perciò, vanno fatti ancor di più i complimenti ai ragazzi per la prestazione di oggi. Abbiamo avuto un po’ di difficoltà nella fase iniziale della gara, poi abbiamo fatto qualche ritocco e siamo migliorati. Le ammonizioni ci hanno causato qualche difficoltà, non avevamo altre soluzioni e ci siamo dovuti per forza abbassare. Per portare a casa questa partita serviva qualcosa di più in fase offensiva, ma sono soddisfatto”.

Focus sul centrocampo e sui protagonisti in campo e in pectore: “Maggiore in fase di costruzione dietro la prima linea di pressione ci ha dato tanto. Lassana li ha messi in difficoltà come anche i nostri trequartisti, che si sono scambiati. Candreva ha fatto un gol bellissimo, avere questi giocatori è importante, è un ragazzo straordinario. È motivato per il ruolo che ha in squadra, le dinamiche nella squadra lo rendono felice, e questo lo fa vedere in campo: spero sia felice per molto tempo. Alla fine ha fatto una corsa di quaranta metri per difendere nella nostra area. Cabral? Parlo dei giocatori che ci sono, non parlo di quelli che non sono nostri”.