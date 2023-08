Sousa, conferenza Salernitana-Udinese: Mercato? Ogni tecnico vuole di più

Per i granata domani debutto casalingo in questa stagione: all'Arechi i campani ospiteranno l'Udinese di Andrea Sottil, reduce invece dal pesante ko tra le mura amiche contro la Juventus.

Sousa presenta Salernitana-Udinese

A presentare il match in conferenza stampa il tecnico della Salernitana, Paulo Sousa: "L’Udinese è una squadra fisica, tecnica e veloce che ci ha sempre messo in difficoltà. Sia Martegani che Legowski hanno chance di giocare dall’inizio anche se hanno bisogno di tempo per adattarsi al nuovo campionato. Chiedo ai nostri tifosi di sostenere la squadra e soprattutto i nuovi arrivati nei momenti di difficoltà. Dopo la fine del mercato penserò a quello che abbiamo e se c’è la possibilità di cambiare qualcosa a livello tattico. Le caratteristiche di Cabral ci possono aiutare a pensare ad un sistema di gioco differente, i comportamenti devono essere sempre gli stessi poi a livello strategico e di modulo possiamo modificare qualcosa. I nuovi arrivati vengono da campionati diversi quindi c’è bisogno di tempo per vederli più pronti. Devo concentrarmi sui giocatori disponibili per giocare. Tutti i centrali di difesa possono giocare tra di loro, credo che Pirola stia crescendo tantissimo nell’interpretazione del gioco. Fazio a livello di costruzione è molto bravo e le sue decisioni sono molto valide. Bradaric ha recuperato dai suoi problemi ed è pronto per darci una mano. Dia sta crescendo, non è ancora al suo livello ma sta ritrovando brillantezza e ha nelle gambe sempre più minuti. Nessun allenatore è mai contento con quello che ha, si vuole sempre di più: vuoi migliori giocatori, giocatori più preparati, per avere maggiore possibilità per poter scegliere. Amo questo mestiere perché adoro vedere evolvere i miei giocatori, come Gyomber, e mi sento orgoglioso di partecipare alla loro crescita. Ma poi, quando si tratta di calciatori, tra i tanti fattori quello che conta di più è l'attitudine".