Lecce-Salernitana, Sousa: I complimenti a Corvino e le idee su Martegani

Due partite e due pareggi sono stati i risultati della Salernitana di Paulo Sousa in questo avvio di campionato. Prima contro la Roma e poi contro l'Udinese sono arrivate due prestazioni importanti della squadra anche se non sono stati raccolti i tre punti.

Il prossimo avversario sarà il Lecce di D'Aversa e un match, secondo il tecnico dei campani, non semplice: "Vanno fatti i complimenti al direttore Corvino e tutta la società per il lavoro che stanno svolgendo anche a livello giovanile". In conferenza Sousa ha parlato alla vigilia della partita coi pugliesi e anche del mercato, fatto puntando anche sugli algoritmi.

Lecce-Salernitana, conferenza Sousa

Paulo Sousa ha parlato alla vigilia della sfida contro il Lecce: "Stanno facendo molto bene, non solo a livello di organizzazione ma anche a livello mentale. Nelle prime giornate hanno compiuto due rimonte contro squadre che lottano per l’Europa dimostrando di essere in grande condizione. Giocano con grande aggressività e sono migliorati tantissimo nella costruzione. Sarà una gara molto difficile e con tante complessità, toccherà a noi fare la nostra partita per ottenere il massimo possibile e conquistare punti”.

Sul modulo e sul modo di giocare: “La squadra lavora tutta la settimana per ottenere risultati. Penso che il modulo non sia la cosa più importante, abbiamo bisogno di avere sempre profondità e ampiezza. Per incidere sull’aumento delle opportunità l’inizio della costruzione è fondamentale perché ruba il tempo all’avversario. Già contro l’Udinese durante la partita abbiamo aggiustato il sistema tattico e questo succederà spesso nel corso della stagione. È importante avere giocatori con queste caratteristiche perché mi permettono di avere maggiori alternative e di poter utilizzare strategie diverse”. In chiusura sul mercato...