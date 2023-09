Sousa: "Salernitana, è mancato solo il gol. Dia? Mal di testa e ginocchio"

Prima sconfitta in campionato dopo due pareggi consecutivi: la Salernitana è stata battuta al "Via del Mare" dal Lecce .

Al termine del match, Paulo Sousa ha analizzato il primo stop stagionale in campionato dei granata, che si sono arresi ai gol di Krstovic e Strefezza (su rigore).

Sousa e il caso Dia

Sousa a DAZN ha spiegato: “Oggi ci è mancato solo il gol? Abbiamo costruito palle gol importanti, molte di più del Lecce. Abbiamo trovato una giocata bellissima per far tirare Candreva, Cabral ha preso il palo nel secondo tempo e poi ha avuto un’altra possibilità, poi Bohinen è stato pericoloso. I nuovi arrivati hanno portato delle cose buone. Su quello sono soddisfatto, ma si vede che i nuovi hanno bisogno di più tempo".

In conferenza stampa ha, invece, fatto il punto su Dia al centro di un intrigo di mercato: "Ieri ha sentito una dolore a un ginocchio, ha fatto una visita medica. Nei giorni precedenti aveva mal di testa, non era in condizione di giocare. Per ogni approfondimento chiedete al direttore. Deve essere lui il primo a parlare".