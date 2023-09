Dia salta il Toro! Giallo risolto dal Senegal, comunicato sull'infortunio

Si è risolto il 'caso' attorno alle condizioni di Boulaye Dia. L'attaccante della Salernitana, convocato dal Senegal in questa sosta, ha accusato qualche problema muscolare durante gli allenamenti in visra della gara amichevole contro l'Algeria. Dopo i controlli effettuati dallo staff medico della Nazionale si è evidenziato una "lesione del muscolo retto femorale" per l'attaccante.

Dunque Paulo Sousa dovrà fare a meno del suo centravanti da record nell'ultima stagione nella sfida contro il Torino del prossimo weekend, quello del ritorno in campo della Serie A. Ma con ogni probabilità resterà ai box anche per quella successiva con il Frosinone perché, come annunciato dalla federazione: "il giocatore sarà indisponibile per almeno due settimane". La Salernitana lo attende per capire meglio le sue condizioni dopo il 'giallo' degli ultimi giorni.

Infortunio Dia, Sousa e le alternative

Con questo problema muscolare Dia continua il suo momento no dopo le recenti dichiarazioni di De Sanctis riguardo le sue richieste di cessione dopo la conferma estiva. Situazione non proprio idilliaca dopo la cifra spesa per il riscatto, ma ora i pensieri di Sousa sono tutti rivolti alla sfida contro il Torino. Una gara importante per portare a casa la prima vittoria in campionato dopo due pareggi e la sconfitta con il Lecce.

I pensieri del tecnico sono tutti rivolti alle alternative offensive visto l'infortunio del senegalese ed è l'occasione per vedere all'opera il mercato, formato algoritmo, del club: il nigeriano Ikwuemesi, il giamaicano Stewart ed il francese Tchaouna scalpitano in attesa della chance, ma attenzione anche a Cabral, pienamente recuperato e che offre una preziosa duttilità offensiva, o lo stesso Legowski, titolare con l'U21 polacca. Una settimana per preparare la sfida, in campo lunedì alle 18:30 all'Arechi, e per Sousa di sciogliere gli eventuali dubbi offensivi.