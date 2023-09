Dia, Sousa rivela in conferenza pre Torino: "Ci ho parlato, ecco come sta"

In casa Salernitana a tenere banco in queste settimane è stato il caso Dia. L'attaccante non è rientrato a Salerno dopo il comunicato della Nazionale senegalese sul suo infortunio , se non negli ultimi giorni. Una situazione difficile e particolare dopo le voci di mercato degli ultimi giorni con la conferenza di De Sanctis il duro messaggio verso il giocatore. Paulo Sousa ne ha parlato in conferenza: "L’ho incontrato questa mattina, poi è andato a sottoporsi a controlli medici".

E l'idea del tecnico è "quella di un ragazzo che quando è stato in campo ha sempre dato tutto per il club, la squadra e i tifosi. Questo è quello che mi aspetto quando sarà a disposizione per giocare”. Questo quanto è emerso nella conferenza alla vigilia della sfida col Torino, dove il tecnico portoghese ha poi analizzato la gara che sarà dell'Arechi.

Salernitana-Torino, conferenza Sousa

Paulo Sousa ha parlato alla vigilia di una partita importante contro il Torino: “Credo che domani non conti tanto il modulo tattico ma l’atteggiamento con cui verrà affrontata la gara. Loro sono una squadra che gioca con aggressività, intensità in ogni duello e pressione a tutto campo. Con la loro marcatura cercano sempre di rubare palla alta per poi avere superiorità nella transizione offensiva”. Sull'aspetto difensivo: “Da quando siamo arrivati subiamo molte meno occasioni chiare da gol quindi credo che la nostra organizzazione difensiva sia migliorata molto. Abbiamo alzato il baricentro della difesa ma dobbiamo ancora lavorare molto per togliere tempo e spazio ai nostri avversari. Gli errori individuali fanno parte del gioco, noi cerchiamo di lavorare su di essi per migliorarci. Vogliamo continuare a crescere perché ci sono grossi margini di miglioramento”.

Sulla condizione della squadra: “Abbiamo fatto una settimana di lavoro strepitosa, credo che siamo pronti per affrontare una gara del genere. Abbiamo preparato bene la partita, dovremo essere equilibrati e presenti dall’inizio alla fine. Daniliuc e Maggiore hanno lavorato bene per tutta la settimana e siamo felici di averli con noi. La sosta ha aumentato la possibilità di lavorare e di integrare i nuovi arrivati. Abbiamo svolto dei lavori precisi di posizione all’interno delle nostre dinamiche”. Sull'infortunio di Coulibaly: “Non si è fatto male in Nazionale ma a Lecce, ha grande capacità di superare il dolore e mettersi sempre a disposizione per aiutare la squadra. Purtroppo oggi si è fatto male in allenamento e non sappiamo per quanto tempo dovrà stare fuori”. In chiusura su Iervolino:"La sua vicinanza è fondamentale, perché l'unione è importante e cercheremo insieme di raggiungere gli obiettivi".