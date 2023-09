Sousa post Salernitana-Frosinone: "Potevano vincere entrambe. Dia..."

Al termine della sfida Paulo Sousa ha commentato la prestazione della sua squadra: "Sono molto orgoglioso per quello che hanno fatto i ragazzi. La partita è diventata subito molto complicata, abbiamo subito gol dopo pochi minuti. Abbiamo sfruttato bene i corridoi centrali. Sono orgoglioso dei ragazzi per come hanno spinto e per come hanno ottenuto questo risultato. Quando ci hanno chiuso dentro siamo riusciti a resistere e ad uscire fuori. Loro sono stati molto bravi a chiudere i nostri cross".

Paulo Sousa: "Potevano vincere entrambi"

Paulo Sousa ha successivamente dichiarato: "Anche nel primo tempo abbiamo provato diverse cose su cui stiamo lavorando durante la settimana. Tutta la dinamica negativa poteva condizionarci, ma abbiamo spinto sempre di più verso l'attacco e verso la porta avversaria. È stata una partita aperta dove potevano vincere entrambi. Stiamo lavorando per inserire sempre più in fretta i nuovi. Dobbiamo dare continuità a questi aspetti, si vede la voglia dei nostri giocatori di voler vincere". Infine, sulla situazione di Dia: "Sta lavorando per tornare al più presto, stiamo inserendo del lavoro per farli prendere fiducia per stare con noi e fare la differenza".