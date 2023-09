Salernitana, Sousa: "Empoli sfida difficile". La decisione su Dia...

"Da parte nostra vedo e sento una squadra piena di energia positiva nel lavorare per ottenere la vittoria”. Paulo Sousa in conferenza si è detto fiducioso in vista della prossima sfida contro l'Empoli a Castellani. I campani, dopo il pari col Frosinone, non hanno ancora trovato la prima vittoria in campionato, così come i toscani che occupano l'ultima posizione a zero punti.