Salernitana, Paulo Sousa: "Panchina a rischio? Certe voci fanno parte del calcio"

Paulo Sousa è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il pesante ko che la sua Salernitana ha subito in casa contro l'Inter a causa del poker firmato da Lautaro Martinez. Il tecnico portoghese ha dichiarato: "Nei primi 10-15 minuti l'Inter ha creato tanto, arrivando molto bene dall'esterno e con diversi giocatori dentro l'area. Poi credo che la squadra abbia iniziato a crederci e a crescere: il primo tiro in porta dell'Inter credo sia stato il gol. La squadra fin lì è stata bene: potevamo incidere, soprattutto a fine primo tempo, con le possibilità che abbiamo avuto, non solo in transizione perché abbiamo avuto una buona capacità strategica. Lì dovevamo incidere di più, perché abbiamo avuto diverse opportunità e dovevamo avere l'efficacia dell'anno scorso. L'ingresso di Lautaro ci ha messo in difficoltà, anche se ci abbiamo messo del nostro a livello individuale: questo sbalzo emotivo, questa perdita di concentrazione su quello che devi fare, che hai preparato, ha dato la possibilità all'Inter di costruire un risultato che ci penalizza tanto".