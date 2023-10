Paulo Sousa, aneddoto Juve: “Due momenti di difficoltà avuti in carriera”

Periodo non semplice per la Salernitana. I granata sono reduci dal ko per 4-0 all'Arechi contro l'Inter, e più in generale da 3 punti raccolti nelle prime 7 giornate di campionato, con il penultimo posto della graduatoria e zero vittorie collezionate. Servirà uno slancio immediato per i campani, che domani nel lunch match affronteranno il Monza all'U-Power Stadium: Gara fondamentale per la squadra e per il suo tecnico Paulo Sousa, che ha presentato la sfida nella conferenza stampa di vigilia.