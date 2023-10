Inzaghi ricomincia da Salerno: la Serie A ritrova un grande protagonista

Dove eravamo rimasti? Al 9 agosto scorso, quando Pippo Inzaghi aveva festeggiato i suoi primi cinquant'anni al Granillo, con la moglie Angela, i figli Edoardo ed Emilia, osannato da cinquemila tifosi reggini che, nonostante la drammatica crisi della gestione Saladini, speravano ancora di conservare la Serie B . Come sia andata a finire, lo sappiamo: la Reggina , ora Fenice Amaranto , è stata costretta a ripartire dalla Serie D , ma questo è un altro discorso. Due mesi e un giorno dopo quella sera calabrese, gonfia di affetto per un allenatore ritrovatosi senza che la squadra che aveva portato ai playoff, più forte di tutto e di tutti gli ostacoli, la Serie A ritrova un grande protagonista.

Salernitana, ecco Inzaghi

La Salernitana ha esonerato Sousa, tecnico di valore che paga il disastroso avvio di campionato (penultima in classifica con 3 punti in 8 partite, 5 sconfitte, 3 pareggi, 4 gol segnati, 17 subiti). Il presidente Danilo Iervolino ha chiamato Inzaghi a sostituire il portoghese. Il nuovo allenatore è perfettamente consapevole della difficoltà che dovrà affrontare, tuttavia, dopo avere vissuto l'esperienza reggina dove le sue speranze e le promesse che gli erano state fatte sono state tradite dall'amaro epilogo societario, Inzaghi non ha paura. Tutt'altro. Chi lo conosce bene, lo descrive entusiasta di iniziare la nuova avventura (il 22 ottobre, con il Cagliari, sarà già una partita da 6 punti). Inzaghi è felice di tornare in Serie A dopo le esperienze vissute con il Milan e con il Bologna, inframezzate dalla riconquista della Serie B con il Venezia che, dalla Serie C, portò in B e alle semifinali dei playoff 2018 per il massimo campionato.

Da Benevento a Salerno

Nel 2020, alla guida del Benevento, il campione del mondo ha conquistato la Serie A con una trionfale cavalcata, stabilendo una serie di record consegnata alla storia dei cadetti: promozione con maggiore anticipo sulla fine del campionato (sette turni), maggior numero di punti nella B a 20 squadre, miglior attacco e miglior difesa. La successiva retrocessione l'ha visto lasciare il Sannio per Brescia dove, quinto in classifica e in piena bagarre per la promozione, ha dovuto fare i conti con il mangiallenatori per antonomasia: Massimo Cellino che, nell'arco della sua carriera, presidenziale fra Cagliari e Brescia ha contato 44 tecnici diversi. Ora Inzaghi ricomincia da Salerno. Il dio del calcio ha premiato la serietà, la passione, l'entusiasmo di un ragazzo di 50 anni innamorato del calcio. Bentornato in A, Superpippo. Te la meriti tutta.