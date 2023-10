Salernitana, Inzaghi: “Se ho un dubbio chiamo Simone, so che fa all’Inter"

Salernitana-Cagliari, le dichiarazioni di Inzaghi

Queste le dichiarazioni del tecnico granata: “Ho lavorato sulla difesa a quattro perchè a cinque lo hanno sempre fatto. Abbiamo provato entrambe, non so ancora come partirò. Possiamo giocare in tutti e due i modi. Se opterò per un terzino bloccato giocheremo con i tre dietro, viceversa a quattro. Ho deciso poco, sicuramente a centrocampo saranno in tre: 3-5-2 o 4-3-3. Ho parecchi dubbi, reputo la Salernitana forte e con doppi ruoli importanti, c’è l’imbarazzo della scelta, avrò tutti a disposizione". Poi l'allenatore ha proseguito parlando del primo approccio con la squadra durante la sosta: "Abbiamo spinto tanto ma anche cercato di non esagerare perchè nel cambio ognuno porta le proprie priorità. Ho trovato una rosa pronta, si è allenata molto bene. Oggi devo rallentare un poi, da quando abbiamo avuto da giovedì tutti in gruppo la competitività è stata molto alta. Rientra Coulibaly, per il resto ho dubbi”. Su Ochoa: “Vedrò come sta, è l’unico che ha fatto un viaggio lunghissimo, alle sue spalle abbiamo due garanzie come Costil e Fiorillo".