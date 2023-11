Inzaghi: "Salernitana, vittoria vicina! Il Sassuolo ha battuto Juve e Inter..."

REGGIO EMILIA - Sfuma la prima vittoria stagionale della Salernitana di Filippo Inzgahi che porta a casa il quinto pareggio stagionale dopo il 2-2 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. I granata si erano portati avanti 2-0 prima di subire la rimonta dei padroni di casa, il commento di Inzaghi: "Non vinciamo da tempo, è normale avere un po’ di paura dopo il gol del 2-1, abbiamo subito il contraccolpo. Però non possiamo prendere un gol del genere, se vogliamo salvarci serve cattiveria, serve grinta. Un lancio lungo, un duello aereo perso ed un inserimento. Non è pensabile. Abbiamo avuto la palla del 3-1 che avrebbe cambiato tutto - aggiunge - L’avvio era quello che mi aspettavo, siamo scesi in campo con grinta e coraggio. Il secondo tempo è andato con un po’ di difficoltà, le gambe non giravano bene, abbiamo fatto una preparazione particolare in questa settimana e l’avversario era di grande caratura. Alla ripresa giocheremo con la Lazio davanti al nostro pubblico e possiamo fare bene. Oggi siamo venuti qui a giocarcela alla pari con il Sassuolo, io ho cercato di tenere la squadra alta sempre e non perdere pericolosità”.