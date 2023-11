Salernitana, Inzaghi verso la Lazio: le scelte su Dia e Ochoa

Dopo la sosta per le Nazionali, il campionato di Serie A è pronto a ripartire. Ad aprire il sipario ci penserà l a Salernitana all'Arechi contro la Lazio . I granata vengono da una prova convincente contro il Sassuolo, nonostante la rimonta neroverde nella ripresa, mentre i biancocelesti sono reduci dal pareggio nel derby. Inzaghi ha presentato la sfida in conferenza stampa e ha tolto ogni dubbio sulla presenza o meno di Dia e Ochoa .

Salernitana-Lazio, le dichiarazioni di Inzaghi

"Sono arrivato da poco, ma voglio che la squadra si esprima come ha fatto in alcune circostanze. Vedo un atteggiamento e una voglia diversa. Quello fatto a Sassuolo nel primo tempo deve guidarci nelle prossime gare. Nella ripresa abbiamo sofferto, potevamo perderla, ma anche vincerla. Domani giocheremo in casa davanti alla nostra gente e sono sicuro faremo una grande partita" - ha spiegato Inzaghi. L'allenatore ha fatto chiarezza sugli indisponibili: "Mancheranno Ochoa, Dia e Tchaouna, che sono stati molto importanti. Ho molti dubbi, nonostante le assenze la squadra si è allenata bene, ho l’imbarazzo della scelta in attacco. Domani giocheremo con il 4-2-3-1, e anche chi entrerà ci darà una mano. Cabral? Era stato escluso perché infortunato, ma è fondamentale. Non partirà dall’inizio perché è rientrato da poco, ma sarà utilissimo a gara in corso".

Sulla condizione della squadra: "La sosta è servita. Purtroppo da quando sono arrivato non ho mai avuto una settimana tipo con tutti a disposizione. Prima abbiamo giocato di venerdì, poi c’è stata la Coppa Italia. Pochi alibi, vogliamo punti a tutti i costi e sono molto fiducioso. Sento sempre di più questa squadra come mia, così come l’ambiente. Abbiamo tutto per salvarci. Il ritiro? Lo hanno voluto i giocatori, insieme alla società. Volevano dare un segnale ai tifosi. Vogliono regalare la salvezza a questa città e a questi tifosi meravigliosi. Abbiamo una missione e faremo di tutto per riuscirci". Infine anche un messaggio importante: "Domani Giornata mondiale contro la violenza sulle donne? L’ultimo episodio è stato disarmante. Cerchiamo di dare nel nostro piccolo un segnale. Siamo al mondo grazie alle donne. Al giorno d’oggi, vedere ancora queste cose, ci lascia tutti allibiti".