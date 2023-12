Salernitana, Inzaghi punge i suoi: "Dobbiamo svegliarci"

E' stata una brutta Salernitana per essere quella vera. Filippo Inzaghi non ha mandato giù la prestazione dei suoi ragazzi al Franchi contro la Fiorentina dopo il 3 a 0 finale . Approccio sbagliato, almeno non quello visto contro Sassuolo e Lazio che ha portato quattro punti nelle tasche dei campani. Un passo indietro nell'atteggiamento e non si è nascosto l'allenatore dei granata. Al termine della partita ha parlato proprio della prova dei suoi.

Fiorentina-Salernitana, le parole di Inzaghi

Filippo Inzaghi ha analizzato la prestazione della Salernitana: "Sapevamo che se non eravamo al 100% non avremmo avuto chance. La Fiorentina ha lo stesso allenatore da tre anni, ha fatto due finali di coppa l'anno scorso... Non mi aspettavo quest'approccio dai miei ragazzi, venivamo da 4 punti in due partite, oggi ci è mancato tutto. Oggi non si è salvato nessuno tranne il portiere (Costil n.d.r.). Dobbiamo svegliarci e dare di più. A inizio secondo tempo la squadra è rientrata bene e col 2-1 magari potevamo dire la nostra. Loro hanno meritato la vittoria e noi di perdere. Rimbocchiamoci le maniche, siamo a 3 punti dalla salvezza e la nostra gente, straordinaria, ci darà qualcosa in più".