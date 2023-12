Salernitana, Inzaghi: "Raggiunta media da salvezza. Dia, ho una cosa da dire"

Giornata di vigilia per la Salernitana , che domani all'Arechi sfiderà il Bologna di Thiago Motta. L'obiettivo dei granata è dimenticare la brutta sconfitta di Firenze e provare a ritrovare punti preziosi in chiave salvezza. Il tecnico dei campani Filippo Inzagh i, nella consueta conferenza pre partita, si dice sicuro sul fatto che il ko contro la Fiorentina sia stata solo una battuta d'arresto. Come spesso accade, tra gli argomenti toccati in sala stampa, anche Dia .

Inzaghi: "Rialzarsi dopo Firenze"

Queste le parole dell'allenatore granata: "Ho ringraziato personalmente il Presidente per essere venuto a trovarci perché la sua presenza dà una marcia in più a tutto l’ambiente. Ha fatto un bellissimo discorso alla squadra e credo che vedere un Presidente entusiasta per tutto quello che ci dà deve essere da sprono a tutti per fare bene come con la Lazio. Sono convinto che la squadra domani risponderà presente e che la prestazione di Firenze sia stata solo una battuta d’arresto in un percorso di crescita. Il tempo non è tanto e c’è stato molto lavoro da fare ma sono sempre più convinto che ce la faremo. Nelle ultime tre partite abbiamo fatto quattro punti e con questa media ci salveremmo quindi non guardo indietro. Difensivamente dobbiamo migliorare come squadra a partire dalla pressione sulla palla. Dobbiamo prendere meno gol e trovare la compattezza necessaria per salvarci". Inzaghi si è poi espresso sulla sfida contro gli emiliani e Dia.