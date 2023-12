Salernitana, Inzaghi e il segreto per ripartire: “Dovremo fare come Simy”

Salernitana-Bologna, le dichiarazioni di Inzaghi

Queste le parole dell'allenatore della Salernitana al termine della partita: "L'approccio non è stato quello che ci aspettavamo, non si possono regalare i gol al Bologna. Poi potevamo anche pareggiare, ma dovevamo svegliarci prima e vale anche per le prossime sfide. Ora si riparte, non dobbiamo piangerci addosso, sono sicuro che ce la faremo. Al 30' potevo fare dieci cambi. Lovato fuori nel primo tempo? Ho pensato che mentalmente poteva subire il contraccolpo dell'errore, per questo l'ho tolto. Simy? Non avevo dubbi su di lui, bisogna metterci il suo spirito. Non è valso punti, ma ci darà una grande mano. Caos finale? Dato poco recupero. Ora dobbiamo fare gruppo, non siamo lontani dalla zona salvezza, dobbiamo crederci".