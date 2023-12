Iervolino: "Salernitana tomba sportiva per chi non si sveglia, a gennaio..."

"A gennaio andranno via i giocatori che non vogliono restare. Fosse per me ne cambierei una decina, ma ovviamente non è possibile. Prometto a chi non si sveglierà che la Salernitana sarà la sua tomba sportiva. Da ora in avanti faranno parte della squadra solo calciatori che hanno voglia di esserne parte. Tutti nella Salernitana cercano alibi, adesso basta". Danilo Iervolino scatenato in conferenza stampa. Il presidente della Salernitana, ultima in classifica in Serie A, ha fatto il punto sulla situazione in casa campana.

Salernitana, Iervolino: "I miei avvocati si occuperanno degli autori degli striscioni" Il presidente della Salernitana ha aggiunto: "Ho ricevuto striscioni offensivi, per non dire minacciosi. I tifosi hanno chiesto un colloquio e l'amministratore delegato Milan non si è sottratto. Io non sono a disposizione di chi utilizza parole lesive nei miei confronti. A queste persone sono, però, lieto di dire che avranno tutte le attenzioni del caso da parte dei miei avvocati".

Iervolino: "Stanco di professionisti che non si sforzano neppure di parlare italiano" Iervolino ha concluso: "Sono stanco di vedere giocatori che mentre parlo non mi guardano neppure negli occhi, professionisti che non imparano l'italiano. Li ho rimproverati davanti ai compagni di squadra. Non posso dire quanto investiremo nel mercato di gennaio. Se dovessimo perdere le prossime partite chi vorrebbe venire a retrocedere in Serie B nella Salernitana? Ho fatto cose per questo club che pochi altri hanno fatto e non lo ricordo ai tifosi solo per una questione di stile. Non vorrei essere poco elegante. Non ho ricevuto alcun offerta per la cessione del club".

