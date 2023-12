Salernitana, Inzaghi: "Ce la giochiamo con tutti. Sul mercato..."

"Un rammarico per un pareggio con il Milan dice tutto. Oggi avremmo meritato la vittoria per spirito e voglia, avremmo dovuta chiuderla. La squadra c'è, se siamo questi ce la giochiamo con tutti". Lo ha detto Pippo Inzaghi a Dazn dopo il pareggio di 2-2 tra Salernitana e Milan .

Pippo Inzaghi dopo Salernitana-Milan

Il tecnico dei campani ha spiegato: "Sin dal primo giorno questa squadra mi ha seguito ma bisognava scacciare un po' di paura. Questa sera andavamo a giocarcela 1 contro 1 con il Milan perchè poi quando andiamo a giocare con le squadre alla nostra all'altezza diventa più facile. Ribaltare il Milan non era facile. Vorrei fare un applauso alla vecchia squadra, da Fazio e Candreva fino a Mazzocchi. I giovani posso imparare da loro". Infine, sul mercato invernale: "Il mercato? Ora abbiamo una partita importantissima a Verona, siamo nelle migliori condizioni psicofisiche anche se avremmo meritato di avere qualche punto in più. Poi parleremo con la società, ho delle idee. Mi sento stimato da tutti e voglio ripagarli. Con Sabatini non ci siamo ancora sentiti, ma lo conosco personalmente e lo aspettiamo a braccia aperte".