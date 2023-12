Inzaghi su Tchaouna: “Un crack! Vorrebbe il posto di Candreva”

Verona-Salernitana, le dichiarazioni di Inzaghi

Queste le parole di Inzaghi: "Sono molto orgoglioso della squadra, prestazione straordinaria. Abbiamo subito pochissimo. In queste settimane abbiamo passato momenti complicati, ma ora siamo tornati al Salernitana che piace ai tifosi. Il presidente e la società mi sono stati molto vicino. Poi oggi era un giorno speciale, il compleanno della mia compagna. Tchaouna? Stravedo per lui dal primo giorno, deve trovare continuità e crescere. Può diventare un crack, ma deve migliorare molto. Sono duro come lo sarebbe il suo papà. Preferisce giocare a destra, ma lì ci sta anche Candreva. Punta? Per me non l può fare. Quella di oggi è una grande iniezione di fiducia, anche se per adesso siamo ancora ultimi. Ma abbiamo tutto per fare bene. Le mie più grandi soddisfazioni sono Fazio, Maggiore e Simy. Ora perdereme Coulibaly per la Coppa d'Africa e ci dispiacerà molto".