L'altro Inzaghi sulla strada di Allegri: occhio Juve, a Salerno si gioca tutto

Darà una mano a Sabatini nella gestione degli equilibri interni, permettendo così al dg di concentrarsi sul mercato che passerà per la cessione di Boulaye Dia , convocato dal Senegal per la Coppa d’Africa e la soluzione dell’arcano Mazzocchi , richiesto con insistenza dal Napoli che, però, non ha ancora trovato l’intesa economica con il patron Iervolino.

Pippo Inzaghi e le sfide con la Juve

Intanto, rinfrancato dalla vittoria conquistata a Verona ma non del tutto saldo sulla panchina granata, Pippo Inzaghi concentra tutte le proprie attenzioni sulla doppia sfida (Coppa Italia e campionato) contro la Juventus nell’arco della stessa settimana. Ovvio che è la sfida in programma domenica all’Arechi quella che cattura le attenzioni maggiori e di conseguenza la miglior formazione ma anche giovedì sera allo Stadium, nella sfida valevole per l’accesso ai quarti di Coppa Italia, scenderà in campo una Salernitana volitiva.

Inzaghi opterà per un turn over ragionato in considerazione dell’ indisponibilità di alcuni titolarissimi. Si rivedranno in campo Bronn, Daniliuc e Lovato in difesa, Bohinen, Sambia e Martegani in mediana, Botheim e Ikwuemesi in prima linea. Resteranno a Salerno per sottoporsi a cure ed accertamenti Pirola e Kastanos che peraltro sono in forte dubbio anche per la sfida in programma domenica, assenze che condizioneranno le valutazioni di Inzaghi che osserverà con attenzione la prestazione di Torino anche per preparare al meglio l’impegno di campionato, il primo del nuovo anno per poi concentrarsi sull’ultimo del girone d’andata. Quello che, probabilmente, deciderà il destino del tecnico di Piacenza che, al momento, resta osservato “speciale” di Walter Sabatini.