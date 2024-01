Salernitana, Iervolino e lo sfogo contro gli arbitri: Figc apre un fascicolo

ROMA - La Procura federale della Figc ha aperto un fascicolo nei confronti del presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, in riferimento alle sue dichiarazioni sugli arbitri dopo la sconfitta all'ultimo minuto per 2-1 a Napoli. Iervolino, nel corso di una intervista ha espressamente chiesto le dimissioni del designatore Gianluca Rocchi: "Direzione arbitrale scandalosa che ci ha penalizzati moltissimo e che compromette il campionato e i nostri ingenti investimenti. Non ho parole per l’arbitraggio, che è offensivo e mortificante per la nostra società".