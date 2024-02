Inzaghi, a ore l'esonero dalla Salernitana: i possibili sostituti

Pippo Inzaghi pronto a dire addio alla Salernitana. All'indomani della sconfitta interna contro l'Empoli, la dirigenza ha granata ha deciso per il cambio in panchina. Ingaggiato a ottobre per sostituire Paulo Sousa, il tecnico non ha portato i risultati sperati. Il bilancio della sua stagione è di 2 successi, 4 pareggi e 10 sconfitte in 16 partite. Numeri che hanno fatto sprofondare la squadra in ultima posizione, con un distacco preoccupante dalla zona salvezza.