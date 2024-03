Liverani duro contro Dia: "Si è rifiutato di entrare. Ne prenderemo atto"

Fabio Liverani ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di Udinese- Salernitana , terminata con un pareggio per 1-1. L'allenatore ha rivelato un episodio avvenuto in panchina con Boulaye Dia nel finale, che si è rifiutato di entrare in campo.

Salernitana, scoppia il caso Dia

Liverani si è espresso così su quanto accaduto con l'attaccante senegalese: "Si è rifiutato di entrare in campo nel finale. Ha fatto una scelta, che da oggi prenderemo in considerazione. Ne prendo atto con la società, credo che sia una scelta definitiva. Il problema non è per me, ma per i suoi compagni. Metterlo fuori rosa? Non credo che sia la parola giusta, ma ho capito che è uno su cui non posso contare".