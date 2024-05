Colantuono verso Juve-Salernitana: "Dobbiamo dimostrare rispetto per la maglia"

Colantuono, conferenza Juve-Salernitama

Stefano Colantuono ha analizzato la prossima sfida: “Nel nostro campionato tutte le partite sono difficili, a maggior ragione in questo momento particolare perché la Juventus è alla ricerca della matematica qualificazione alla prossima Champions League. Tutto ciò, oltre all’aspetto mentale che comunque incide e alle tante assenze che abbiamo, renderà la gara ancora più difficile". Poi due parole sulla gara contro la Dea: "Mi aspetto una prestazione sulla falsariga di quella che abbiamo disputato con l’Atalanta dove abbiamo fatto la nostra gran bella partita e forse il risultato è anche bugiardo perché poteva finire con un pareggio”.

Sulla mentalità: “Dobbiamo affrontare queste partite che mancano con una certa mentalità e lo spirito giusto. Dobbiamo dimostrare rispetto per la maglia che è fondamentale, per la gente che verrà a vedere la partita, per la Società e per amor proprio. Servirà una partita importante, non guarderò il risultato perché è riduttivo ma la prestazione perché ti fa capire tante cose e a volte ti fa anche cambiare qualche scenario". Sulle presenze in panchine in Serie A: "Non vado dietro ai numeri, mi fa piacere per le 250 panchine ma lo reputo un semplice dato statistico e preferisco restare concentrato sulla gara di domani”.