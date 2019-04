Serie A Sampdoria, Giampaolo: «Per puntare all'Europa serve più forza mentale»

GENOVA - E' comprensibilmente deluso Marco Giampaolo, dopo la sconfitta interna con la Lazio che interrompe i sogni europei dei blucerchiati: "Il secondo tempo mi fa ancora più rabbia se penso a come abbiamo giocato nel primo - rivela il tecnico della Samp ai microfoni di Sky -. Nella prima frazione di gioco non siamo stati all'altezza - ammette il tecnico doriano -, mentre nel secondo abbiamo avuto la possibilità di pareggiarla. Gli episodi sono stati figli di una scarsa attitudine mentale, soprattutto sul primo gol subìto e sull'espulsione di Ramirez. Quando si giocano questo tipo di partite, con questa importanza, non puoi sbagliare assolutamente niente. Nella ripresa la Samp ha dimostrato di avere ancora birra e la Lazio era molto stanca: chissà in undici contro undici come sarebbe potuta finire, ma non possiamo recriminare se non con noi stessi. Europa? Questa è una squadra che non è stata costruita per l'Europa League, quindi per arrivarci vuol dire che dobbiamo essere più forti a livello mentale. Oggi però abbiamo perso per nostre colpe e l'ha certificato il secondo tempo: potevamo fare molto meglio contro una squadra forte, ma con tante assenze - conclude -".