Sampdoria, Jankto: "Udinese? Siamo più forti. Ranieri un grande in tutto"

GENOVA - Jakub Jankto centrocampista della Sampdoria ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della ripresa del campionato: "Con mister Ranieri abbiamo più fiducia e si vede anche in campo, siamo più sereni - ha spiegato il mediano - è una grandissima persona oltre che un gran tecnico e con lui abbiamo fatto tre risultati utili consecutivi, vogliamo continuare così e uscire da questa classifica negativa". Per lui, la prossima sfida, non sarà come tutte le altre, vista la militanza in Friuli prima dell'approdo in Liguria: "Udinese? Li conosco bene e so che non sarà facile. Dovremo fare attenzione al loro contropiede, ma noi siamo più forti di loro. Se giochiamo come sappiamo vinceremo" chiude il ceco sulla sua ex squadra.

Intervento al menisco riuscito per Bereszynski