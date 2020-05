Sampdoria: "Tutti negativi gli ultimi 4 giocatori contagiati dal Covid-19"

GENOVA - Ottima notizia per la Sampdoria. Il club blucerchiato, tra i più colpiti dall'emergenza sanitaria, ha comunicato attraverso una nota ufficiale che i quattro calciatori positivi al Coronavirus (tre nuovi contagi e una recidiva) sono risultati negativi ai due tamponi ravvicinati, effettuati come da prassi. Questo il comunicato: "L’U.C. Sampdoria comunica che i quattro calciatori, precedentemente risultati positivi al Coronavirus-COVID-19, sono stati sottoposti come da prassi ai due tamponi ravvicinati e sono al momento risultati negativi".