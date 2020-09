Sampdoria, fumata bianca per Candreva: all'Inter 2,5 milioni

GENOVA - È fatta per l'arrivo di Antonio Candreva alla Sampdoria. Il club doriano ha trovato l'accordo con l'Inter per 2,5 milioni di euro. L'esterno che sarebbe andato in scadenza di contratto tra un anno. Intesa con il giocatore che firmerà fino al 2024, un triennale da 1,5 milioni a stagione. E' atteso già in serata a Genova, domani previste le visite mediche e nel pomeriggio a Bogliasco per allenarsi con i nuovi compagni di squadra.

