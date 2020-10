Sampdoria, Keita e Silva contro il tabù Lazio

GENOVA - Keita Baldè e Adrien Silva nel motore per provare a battere il tabù Lazio. La Sampdoria torna oggi ad allenarsi a Bogliasco in vista della gara di sabato coi biancocelesti in cui potrebbero esordire sia l'attaccante senegalese - ora disponibile dopo la positività al covid19 - sia il centrocampista portoghese, altro giocatore di esperienza e qualità fortemente voluto da Claudio Ranieri.

Due nuovi volti più che mai utili per una Samp che cerca conferme dopo la vittoria di Firenze e che proverà a sfatare la "mission impossible" contro la squadra di Simone Inzaghi. L'ultima vittoria dei blucerchiati contro la Lazio risale a più di quattro anni fa, il 25 aprile 2016, con Vincenzo Montella in panchina a sfidare il tecnico piacentino nella sua prima stagione (subentrato in corsa a Pioli) alla guida della prima squadra biancoceleste: 2-1 per la Samp con le reti dI Djordjevic, Fernando e De Silvestri.