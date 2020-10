Sampdoria, per Keita lavoro individuale

GENOVA - Giornata d'allenamento per la Sampdoria al "Mugnaini" di Bogliasco, a due giorni dalla gara con la Lazio, con una seduta di scarico. Claudio Ranieri ha diviso la rosa in due gruppi di lavoro: uno sul campo 1, l'altro in palestra. Sessione individuale in campo per Keita, mentre Gabbiadini ha svolto terapie e lavoro specifico programmato. Rigenerativo per i calciatori tornati dalle nazionali Askildsen, Damsgaard e Yoshida. Domani, venerdì, per i blucerchiati è in programma una sessione pomeridiana.