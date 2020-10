Sampdoria, le convocazioni. Out Gabbiadini, prima per Silva e Balde

GENOVA - Rifinitura e convocazioni per la Sampdoria, in vista del match di domani, al Ferraris, contro la Lazio (ore 18). Al termine della seduta incentrata su torelli, partitina a campo ridotto ed esercitazione tattica, Claudio Ranieri chiamato 23 giocatori. Out Manolo Gabbiadini, indisponibile, prima chiamata per Keita Balde. Questo l’elenco completo. Portieri: Audero, Letica, Ravaglia. Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Ferrari, Regini, Tonelli, Yoshida. Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre. Attaccanti: Balde, La Gumina, Quagliarella, Ramírez.