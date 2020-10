Sampdoria, Ranieri dopo la Lazio: "Non è stata la partita perfetta"

GENOVA - E' una serata di felicità per Claudio Ranieri : la sua Sampdoria ha nettamente avuto la meglio la Lazio con una grande prestazione di gruppo. Ecco l'analisi del tecnico blucerchiato in conferenza stampa: "Alla Lazio mancavano elementi, lo so. Immobile era squalificato e altri giocatori che hanno avuto dei problemi fisici, quindi Inzaghi non ha potuti schierare il suo 11 migliore però noi abbiamo fatto una buona partita, di coraggio e consapevolezza . Abbiamo lasciato qualche chance di troppo ai biancocelesti ma sappiamo che hanno giocatori magnifici. La vittoria di oggi ci fa scordare la sconfitta col Benevento".

Dopo aver tanto sofferto nella prima metà della scorsa stagione, la Samp è migliorata parecchio e potrebbe veramente disputare un campionato interessante: "La cosa importante è quello che ha detto il patron Ferrero alla fine del campionato scorso: che non vuole più soffrire. Abbiamo acquistato dei calciatori esperti e speriamo di non dover soffrire. Abbiamo fatto quattro partite: due le abbiamo vinte e due perse. Dobbiamo restare umili come siamo stati oggi, giocare da squadra come oggi. Essere consapevoli della nostra forza ma essere umili è la cosa a cui io tengo di più".

"Keita era alla prima partita da marzo"

"Partita perfetta? Non lo è stata. Abbiamo concesso un po' troppo ma la qualità della Lazio è risaputa. Ci stanno alcune situazioni un po' scabrose che siamo riusciti a chiudere in tempo. Con Candreva, Adrien Silva e Keita si è alzato il tasso qualitativo e l'esperienza, perchè sono giocatori che hanno alle spalle diversi campionati e gli ultimi due anche all'estero. Sono giocatori che sanno cosa fare in campo, il mio dovere è solo di allenarli bene. Keita oggi era la prima gara da marzo, si sta impegnando molto in allenamento ma una cosa è l'allenamento, un'altra è la partita".