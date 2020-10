La Sampdoria si tiene stretta il talento Damsgaard

GENOVA - Tutti pazzi per Mikkel Damsgaard . La nuova Sampdoria si è decisamente rafforzata alla voce esperienza – con gli arrivi di Candreva , Adrien Silva e dello stesso Keita Balde, che a 25 anni vanta già un bagaglio importante tra Lazio , Inter e Monaco – ma si coccola anche il talentino danese, una delle rivelazioni del campionato in questo inizio di stagione. Un giocatore che lo scouting blucerchiato aveva già bloccato lo scorso gennaio, quando il Covid era ancora sconosciuto almeno alle nostre latitudini e su cui il club aveva creduto molto con un'operazione da sette milioni di euro. Le relazioni del centrocampista ex Nordsjælland sono sempre state positive ma di certo c'era curiosità sul suo reale impatto nel calcio italiano.

Ed è qui che Damsgaard – che ha appena 20 anni – ha subito iniziato a stupire in positivo. Giocatore bravo a inserirsi tra centrocampo e attacco, gettato nella mischia da Claudio Ranieri già nella prima sfida stagionale contro la Juventus e soprattutto lanciato dall'inizio – in mediana a sinistra - nella gara vinta a Firenze, prima del gol realizzato sabato scorso contro la Lazio. Quel che stupisce di questo ragazzo è la qualità tecnica palla al piede, la buona resa dal punto di vista fisico e atletico ma anche e soprattutto la personalità. Non un dettaglio da poco per un ragazzo di 20 anni che si è già guadagnato stima e attenzione da parte dei compagni più “anziani” in queste prime uscite. Un giocatore da tenere d'occhio, anche se al momento non ancora certo del posto da titolare in questa Samp in cui però – proprio grazie alla presenza di giocatori di esperienza (su tutti capitan Fabio Quagliarella) – potrà di sicuro crescere.