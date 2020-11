Sampdoria, individuale sul campo per Gabbiadini

GENOVA - Doppia seduta d'allenamento per la Sampdoria di Claudio Ranieri senza i tanti calciatori in giro per il mondo con le loro nazionali. Nella mattina di Bogliasco i blucerchiati hanno svolto lavori di forza in palestra e trasformazione sul campo a secco. Nel pomeriggio, invece, esercitazioni tecniche e partitelle a tema in spazi ristretti. Manolo Gabbiadini, dopo il riscaldamento con i compagni, ha svolto un lavoro specifico sul campo, mentre Keita Balde ha proseguito il suo percorso di recupero tra terapie e fisioterapia. Domani, venerdì, è in programma una seduta mattutina.