Giovinco: "Samp? Che emozione. Come il primo bacio"

GENOVA - Sebastian Giovinco nuovo acquisto della Sampdoria, si è presentato ai tifosi doriani con un videomessaggio postato sui socal ufficiali del club blucerchiato. Ecco le sue dichiarazioni: "Che emozione Genova, non me lo sarei mai aspettato. Ho respirato la storia di questo club, ho fatto il primo allenamento con i ragazzi ed è stata subito sintonia. La prima volta con questa maglia è stata come il primo bacio. E poi c'è Marassi: come mi batterà il cuore quando entrerò in quello stadio. La mia Sampdoria". Giovinco, ha fiirmato un contratto fino al prossimo 30 giugno.