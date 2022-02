Samp, Giovinco può giocare già col Milan

GENOVA - Primo allenamento a Bogliasco per Sebastian Giovinco, da ieri ufficialmente un calciatore della Sampdoria. “Che emozione Genova, non me lo sarei mai aspettato. L'allenamento con i ragazzi subito in sintonia. La mia prima volta con questa maglia è stata come il primo bacio. E poi c'è Marassi. Come mi batterà il cuore quando entrerò in quello stadio”: il messaggio del neo attaccante doriano sui canali ufficiali del club. Chissà che Giampaolo non possa gettarlo nella mischia già domenica contro il Milan. Una squadra, quella rossonera, che a Giovinco porta decisamente bene. La formica atomica in carriera, ha infatti segnato ai milanisti tre volte: due con la maglia della Juve e una con quella del Parma. E se fosse ancora la volta buona? Chissà, i tifosi ci sperano, lui...pure.