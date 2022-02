Giovinco: "Sampdoria? Treno preso al volo. Non ci ho pensato due volte"

GENOVA - Un ritorno in Italia atteso da anni. Sebastian Giovinco torna in Serie A e lo fa con l'entusiasmo di sempre. La Sampdoria, che già in passato lo aveva corteggiato, lo ha scelto per sostituire l'infortunato Manolo Gabbiadini. Ecco le sue parole ai canali ufficiali del club del presidente Lanna. "Quando ho ricevuto la chiamata, non ci ho pensato un attimo a dire sì: ho fatto le valigie e mi sono messo in viaggio, In futuro vivrò a Toronto ma treni come questo vanno presi al volo: sono felicissimo di tornare a giocare in Serie A, in un club prestigioso e con una maglia dal grande fascino".