Sampdoria, recuperato Quagliarella per il Milan

GENOVA - Secondo giorno di lavoro in gruppo per Fabio Quagliarella: il capitano della Sampdoria dovrebbe aver definitivamente recuperato dall'infortunio e si candida per scendere in campo, magari a partita in corso, già contro il Milan domenica all'ora di pranzo. Come lui anche Albin Ekdal, che già mercoledì aveva ripreso il lavoro agli ordini di Giampaolo, mentre ha proseguito nel progamma individuale il neo acquisto Sebastian Giovinco, seguito dalla staff tecnico blucerchiato per valutare la sua condizione. Ancora assente dal campo Maya Yoshida, che ha proseguito il suo recupero tra piscina e palestra. Alla seduta di allenamento ha assistito anche il presidente Marco Lanna, che ha poi posato per una foto con i nuovi arrivati dal mercato invernale.