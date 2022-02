Sampdoria, Lanna sicuro: "Giovinco entrerà subito in forma"

GENOVA - Lungo incontro ieri a Bogliasco tra il presidente della Sampdoria Marco Lanna, il tecnico Giampaolo e la squadra, soprattutto i nuovi arrivati. Su tutti Giovinco, arrivato dopo la chiusura del mercato per il ko di Gabbiadini: il colpo blucerchiato assieme a Sensi. E poi gli altri, come Rincon, Sabiri, Supriaha, Magnani e Conti. Lanna ha parlato così a Primocanale: "Mi sono subito confrontato con Giovinco, sono certo che possa entrare subito, in forma, a Toronto si stava allenando, ha fatto una grandissima carriera e gli ho dato il benvenuto. Sensi? Quando ha segnato all’Empoli abbiamo temuto che si ripetesse il mancato arrivo di Petagna. Ma lo abbiamo circondato, lo abbiamo convinto a venire e ora è contento di stare qui. L’Inter e Marotta sono stati molto corretti con noi. Giampaolo? E’ tornato con grande entusiasmo. Non è un allenatore abituato a entrare in corsa. Si sta dimostrando anche pronto a cambiare modulo. Abbiamo cercato di accontentarlo sul mercato, ma non potevamo costruirgli una squadra su misura. Per Nsame e Piccoli ci avevano chiesto i prestiti onerosi con obbligo di riscatto. Operazioni che non potevamo fare a livello finanziario. Anche Berisha ci piaceva, ma non c’erano i tempi per chiudere la trattativa".