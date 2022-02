Sampdoria verso il Milan: per Giovinco allenamento specifico

GENOVA - Sampdoria al lavoro al Mugnaini in vista della gara di domenica, alle 12.30, contro il Milan. Dopo la riunione video e il riscaldamento tecnico-atletico, Marco Giampaolo e staff hanno messo al lavoro la squadra sul campo 1, concentrandosi su sviluppi tattici attivi e passivi. Relativamente ai singoli, allenamento personalizzato per Askildsen (fastidio zona posteriore ginocchio sinistro); specifico di gestione della preparazione per Giovinco; programma di recupero agonistico sul campo e in palestra per Yoshida. Scarico per Ekdal. Damsgaard prosegue gli allenamenti individuali, seguendo la sua personale tabella. Per domani il programma prevede la seduta di rifinitura al mattino e, a seguire, la partenza in pullman per Milano.