Giampaolo: "Milan, me la gioco. Giovinco? Diamogli tempo..."

GENOVA - Il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, è intervenuto in conferenza stampa in vista del prossimo incontro con il Milan:"Non dobbiamo mai partire battuti. Non guardiamo in faccia nessuno - ha dichiarato - Sarà una partita importante per entrambe le squadre. Noi dobbiamo fare la nostra parte e non pensare al fatto che non abbiamo i favori del pronostico. Mancano 14 turni e ognuno è buono per raggiungere ciò che dobbiamo raggiungere. Giochiamo partita dopo partita senza guardare in faccia nessuno".