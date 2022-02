Sampdoria, per Giovinco personalizzato tra piscina e palestra

GENOVA - Dopo la gara con il Milan, la Sampdoria ha ripreso gli allenamenti a gruppi. Giampaolo e il suo staff hanno suddiviso in due parti la rosa: i giocatori più impegnati coi rossoneri hanno svolto una seduta rigenerativa, tra cure e palestra. Tutti gli altri disponibili, dopo il riscaldamento, hanno svolto un’esercitazione tecnica, seguita da una partita a tema sul campo 1. Relativamente ai singoli, Askildsen e Giovinco hanno effettuato un lavoro personalizzato di preparazione, prima in piscina e poi in palestra. Programma di recupero agonistico per Yoshida. Damsgaard porta avanti intanto la sua tabella per il rientro. Assente Candreva, che ha usufruito di un permesso. Il programma di domani prevede una seduta pomeridiana.