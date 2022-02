Sampdoria, per Gabbiadini intervento perfettamente riuscito

GENOVA - La Sampdoria ha proseguito la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato contro l’Empoli. Mister Giampaolo e lo staff tecnico hanno diviso la squadra in due gruppi: aerobico per chi ha accumulato più minuti domenica con il Milan, ai quali si è aggiunto Maya Yoshida che ha svolto il primo test col gruppo. Per tutti gli altri disponibili invece, forza in palestra e trasformazione sul campo. Capitolo infortunati: Kristoffer Askildsen ha svolto un programma di recupero agonistico, mentre Giovinco un lavoro personalizzato. Mikkel Damsgaard continua invece la propria tabella di marcia verso il rientro. Intanto, il club blucerchiato, ha fatto sapere tramite una nota che è perfettamente riuscito l'intervento di ricostruzione del crociato anteriore sinistro di Manolo Gabbiadini.