Sampdoria, Giovinco cerca la condizione tra palestra e piscina

GENOVA - La Sampdoria continua la preparazione alla sfida con l'Empoli: a Bogliasco, Marco Giampaolo e il suo staff hanno diretto una seduta tecnico-tattica mattutina sul campo 1 del “Mugnaini”. Askildsen (fastidio al ginocchio sinistro) e Giovinco (miglioramento della condizione atletica) hanno svolto programmi specifici in piscina e in palestra. Damsgaard continua invece a seguire in Danimarca il proprio percorso riabilitativo. Ha fatto infine rientro a Genova Gabbiadini che trascorrerà in famiglia i prossimi giorni post-intervento al ginocchio sinistro, quindi avvierà l’iter di recupero. Seduta di rifinitura programmata domattina.