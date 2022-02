Sampdoria, Giampaolo: "Quagliarella, che personalità"

Che personalità Quagliarella

Show di Quagliarella: "Ha giocato il primo anno in Serie A quando lo allenavo io, nel 2005, facendo il primo gol - ricorda Giampaolo - Oggi ha fatto quello che sa fare meglio: segnare e giocare con spirito. Con me ha fatto i primi 100 gol in A, il capocannoniere e questo pomeriggio è diventato goleador centenario per la Sampdoria: penso non serva dire altro. Non bisognava però spremerlo oltre, per questo l’abbiamo cambiato. Ha grande disponibilità, spirito, ha 39 anni e ha rincorso tutti. La testa fa la differenza, su Fabio non ho mai avuto nessun dubbio. Non era l’unico fisicamente non al meglio: siamo arrivati con qualche problema di troppo. Penso anche a Sabiri, che però mi è piaciuto. Gli ho detto di fregarsene se qualcosa non andava: ha fatto una prova di spessore e ha grandi margini di crescita, pensavo accusasse di più il debutto a Marassi. Il nostro futuro passa dal recupero dei giocatori offensivi. Giovinco? È stato generoso quando è arrivato, poi ha avuto un infortunio muscolare. Speriamo di recuperarlo"